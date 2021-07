Kriminalität Unbekannte töten Schafe am Emsdeich in Ostfriesland

Westoverledingen. Die Polizei im Landkreis Leer sucht nach unbekannten Tätern, die an einem Emsdeich in Westoverledingen zwei Schafe gestohlen und anschließend getötet haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Straftat bereits in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag begangen. Die Täter transportierten die getöteten Tiere demnach in einem größeren Fahrzeug ab.

