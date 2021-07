Wohnmobil kippt wegen geplatzten Reifens auf A1 um

Harpstedt. Schrecken auf dem Weg in den Urlaub: Am Wohnmobil eines Paares aus Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) ist auf der A1 bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) am Sonntagmorgen ein Reifen geplatzt. Das Wohnmobil brach aus, geriet ins Schleudern und kippte schließlich kurz vor der Anschlussstelle Groß Ippener auf den Grünstreifen neben der Standspur, wie die Polizei mitteilte. Das Paar musste mitsamt Hund zunächst von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 61 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit seiner Frau vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund des Paares erschreckte sich sichtlich, blieb aber unverletzt. Das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden etwa 25 000 Euro.

