Dampfzüge fahren wieder durchs Selketal und Nordhausen

Ein Dampfzug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fährt in Richtung Tal.

Wernigerode. Nach achtmonatiger Corona-Pause fahren die Dampfzüge der Harzer Schmalspurbahn (HSB) wieder vom Selketal und Nordhausen (Thüringen) auf den Brocken. Am Donnerstagmorgen sei die erste Dampflok in Gernrode (Harz) abgefahren, teilte die HSB mit. Wenige Stunden später sei auch in Nordhausen der erste Zug von einer Dampflok Richtung Brocken gezogen worden.

Die HSB betreibt mit rund 140 Kilometern in Thüringen und Sachsen-Anhalt das längste zusammenhängende Schmalspurstreckennetz Deutschlands. Die Spur ist genau einen Meter breit. Die 25 Dampflokomotiven des Unternehmens, von denen bis zu 10 gleichzeitig auf dem Netzt unterwegs sind, sind eine der bekanntestes Touristen-Attraktionen im Harz.

