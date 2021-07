Aerotec-Beschäftigte demonstrieren gegen Airbus-Umbau

Varel. Bei einer Kundgebung haben Beschäftigte der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Varel (Kreis Friesland) gegen den geplanten Konzernumbau beim Flugzeugbauer Airbus demonstriert. Bis zu 600 Beschäftigte und Unterstützer versammelten sich am Donnerstagvormittag vor dem Rathaus in Varel, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Zuvor hatte es einen rund vier Kilometer langen Demonstrationszug vom Werkstor bis in die Innenstadt gegeben. SPD-Politiker aus der Region hatten zu der Kundgebung aufgerufen, darunter Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies und die Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller. "Die Belegschaft ist dieser Einladung gern gefolgt", sagte der Betriebsratsvorsitzende von Premium Aerotec am Standort Varel, Jürgen Bruns, der dpa.

Airbus hatte im Frühjahr angekündigt, dass die Flugzeugproduktion in Deutschland und Frankreich neu aufgestellt werden soll. Dazu sollen in den beiden Ländern jeweils neue Unternehmen gegründet werden, die vollständig zu Airbus gehören. Teile von Airbus und große Teile der Tochter Premium Aerotec sollen in der neuen Gesellschaft aufgehen. Zudem soll eine neue Einheit mit Sitz in Deutschland gegründet werden, die sich auf die Fertigung von Einzelteilen und Kleinkomponenten konzentriert. Gewerkschaft und Betriebsrat sehen diesen Teil besonders kritisch.

"Das bedeutet für uns eine Spaltung der Belegschaft und das werden wir absolut nicht hinnehmen. Das ist für uns die rote Linie", sagte Bruns. Der Betriebsratsvorsitzende sieht die Gefahr, dass durch die Umstrukturierung es auch zu einem Verkauf des Vareler Werkes kommen könnte. Bruns bedauerte, dass auf bisherige Kompromissvorschläge der Arbeitnehmerseite nicht mit Zugeständnissen reagiert wurde. "Wir haben unsere Hand gereicht, die hat man im Moment ausgeschlagen."

© dpa-infocom, dpa:210701-99-217928/3