64-Jährige fährt mit Auto gegen parkenden Wagen

Georgsmarienhütte. Eine 64-Jährige ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, touchierte die Frau mit ihrem Auto nach einer Linkskurve zunächst einen parkenden Wagen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Auto der Frau, landete auf einer Grundstücksmauer und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde aus dem Wagen befreit und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei berichtete, dass Ersthelfer Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, daher wurde bei der Frau eine Blutentnahme angeordnet.

