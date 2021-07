Pistorius: Neue Homeoffice-Bedingungen für Landesverwaltung

Boris Pistorius (SPD), Innenminister in Niedersachsen, spricht.

Viele Menschen haben es in der Pandemie zu schätzen gelernt, von zuhause aus zu arbeiten. Für die Beschäftigten der niedersächsischen Landesverwaltung wird es künftig erweiterte Homeoffice-Möglichkeiten geben. Der Innenminister will sie am heutigen Donnerstag vorstellen.