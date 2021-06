Werder Bremen gewinnt Testspiel beim VfB Oldenburg 4:0

Oldenburg. Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat auch das zweite Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Mittwoch beim Regionalligisten VfB Oldenburg mit 4:0 (1:0) durch. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Grün-Weißen in der intensiven Partie aber einige Mühe. Nur Niclas Füllkrug (42. Minute) traf vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich das Team des neuen Trainers Markus Anfang und siegte am Ende doch noch standesgemäß. Romano Schmid (73., 82.) und Nick Woltemade (87.) erzielten die weiteren Bremer Treffer. Am Donnerstag reisen die Bremer für eine Woche ins Trainingslager nach Österreich.

