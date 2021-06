Start des mobilen Impfens in Lüneburg

Lüneburg. Ein mobiles Impfteam hat am Mittwoch in Lüneburg in einer Hochhaus-Siedlung seine Arbeit aufgenommen. Mit mehrsprachigen Plakaten und Aufrufen in sozialen Medien wurden Anwohner aufgefordert, in das Ökumenische Gemeindezentrum St. Stephanus in Kaltenmoor zu kommen. "Wir wollen auf diesem Weg den Zugang zu Impfangeboten erleichtern", sagte die städtische Sozialdezernentin Pia Steinrücke. Gerade Menschen aus beengten und zum Teil prekären Wohnverhältnissen, aus ärmeren Milieus und mit Migrationshintergrund seien in besonderem Maße gefährdet, bei einer möglichen Infektion schwer an Corona zu erkranken.

Das Impfangebot vor Ort solle allen Menschen den Zugang zum Impfen niedrigschwellig ermöglichen. "Soziale Unterschiede dürfen nicht dazu führen, dass ein Teil der Menschen abgehängt wird und einem besonders hohen Gesundheitsrisiko ausgesetzt ist", betonte Steinrücke. Bis Samstag läuft die Aktion in Kaltenmoor, Montag und Dienstag im Quartier Am Weißen Turm. Sie war schon für Mai geplant gewesen, damals fehlte es aber an Impfstoff.

© dpa-infocom, dpa:210630-99-202323/2