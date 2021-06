Dutzende Einsätze wegen Starkregen in Ostfriesland

Wittmund. Heftige Regenfälle haben im Kreis Wittmund in Ostfriesland Straßen unter Wasser gesetzt und Wohnungen geflutet. Bis zum Dienstagabend gab es 47 unwetterbedingte Einsätze, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle in Wittmund am Mittwoch sagte. Demnach war vor allem der Wittmunder Stadtteil Burhafe betroffen. "Den hat es ganz schlimm erwischt", sagte der Sprecher. Feuerwehrkräfte mehrerer Wehren rückten aus, um vollgelaufene Keller leer zu pumpen und überflutete Straßen von den Wassermassen zu befreien. Auch das Technische Hilfswerk und Landwirte aus der Umgebung rückten mit Pumpen an. Menschen kamen bei dem Unwetter den Angaben zufolge nicht zu Schaden.

© dpa-infocom, dpa:210630-99-201326/2