Gefängnis statt Krankenhaus für betrunkenen 66-Jährigen

Hannover. Hilferuf mit Folgen: Ein 66 Jahre alter Mann hat in Hannover ohne Not den Rettungsdienst alarmiert - und damit der Polizei geholfen, einen Haftbefehl gegen ihn selbst zu vollstrecken. Der Mann aus der Trinkerszene am Hauptbahnhof war - abgesehen von fast drei Promille Alkohol im Blut - bei bester Gesundheit, als der Rettungsdienst am Samstagmorgen bei ihm eintraf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Eine Streife der Bundespolizei wurde hinzugezogen, die den wohnungslosen Mann überprüfte. Es stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Der 66-Jährige nüchterte bei der Bundespolizei aus und kam anschließend direkt ins Gefängnis, wo er eine 100-tägige Haftstrafe wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen absitzen muss. Außerdem erwartet ihn nun ein neues Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen oder Vortäuschen von Hilfsbedürftigkeit.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-191373/2