Hühnerdiebe stehlen 60 Hennen aus Stall bei Uetze

Uetze. Unbekannte haben aus einem Hühnerstall in Uetze in der Region Hannover insgesamt 60 Hennen gestohlen. Der Betreiber des landwirtschaftlichen Betriebes hatte in den vergangenen beiden Wochen festgestellt, dass seine Hennen kontinuierlich weniger Eier legten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei einer Überprüfung des Stalls fielen dem 41 Jahre alten Betreiber ein durchgekniffenes Türgitter und ein zurückgeschobener Sperrriegel auf. Die Polizei geht davon aus, dass über die Wochen hinweg wiederholt Legehennen aus dem Stall gestohlen wurden, so dass die Diebstähle nicht sofort auffielen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Hühnerdiebe geben können.

