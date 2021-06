Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Denkte. Ein 21-Jähriger ist in Denkte (Landkreis Wolfenbüttel) mit seinem Krad gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der junge Mann am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache von Straße ab und stieß dort gegen den Baum. Er starb noch am Unfallort. Möglicherweise sei er mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, sagte die Polizei.

