Tödlicher Verkehrsunfall mit vier Sattelzügen auf der A1

Vechta. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 ist im Landkreis Vechta ein 73-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann übersah demnach am Montagabend mit seinem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage ein Stauende und fuhr auf einen dort stehenden Sattelzug auf. Durch den Aufprall wurde seine Fahrerkabine völlig zerstört.

Der andere Sattelzug wurde auf einen weiteren aufgeschoben, der wiederum noch mit einem vierten zusammenstieß. Dabei wurden der 33-jährige Fahrer des Sattelzuges am Stauende sowie die 31-Jährige Fahrerin des Lasters davor leicht verletzt. Die Autobahn Richtung Osnabrück wurde bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-183139/2