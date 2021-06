Haftbefehl gegen mutmaßlichen Angreifer nach Messerangriff

Hannover. Nach einem Messerangriff am Sonntagmorgen in Hannover hat ein Haftrichter am Montag die Untersuchungshaft für den 27 Jahre alten Tatverdächtigen angeordnet. Bei dem Streit zwischen zwei Gruppen junger Leute war ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Angreifer attackierte mit dem Messer zudem einen 21-Jährigen, der leichte Verletzungen erlitt. Warum die beiden Gruppen am frühen Morgen auf dem Opernplatz in Streit gerieten, ist noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-178534/2