Hamburger SV verpflichtet Niederländer Reis vom FC Barcelona

Hamburg. Der seit Tagen erwartete Transfer des Fußball-Profis Ludovit Reis zum Hamburger SV ist perfekt. Wie der hanseatische Zweitligist am Montag mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Mittelfeldakteur vom FC Barcelona an die Elbe und erhält dort einen Vierjahresvertrag bis 2025. Der Niederländer mit slowakischen Wurzeln stand seit Juli 2019 bei den Katalanen unter Vertrag, verbrachte die vergangene Saison aber auf Leihbasis beim damaligen HSV-Ligarivalen VfL Osnabrück, der mittlerweile in die 3. Liga abgestiegen ist.

"Ludovit ist ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler, der neben seinen technischen und taktischen Fähigkeiten über ein ausgeprägtes Bewusstsein für das Spiel gegen den Ball verfügt", sagte Sportdirektor Michael Mutzel über den Zugang, der 105 Pflichtspiele für den FC Groningen, den Barcelona B und den VfL Osnabrück absolviert hat. "Er hat trotz seines jungen Alters bereits weitreichende Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene gesammelt. Mit seiner Winner-Mentalität und Stressresistenz fügt er unserem Kader weitere Substanz zu", ergänzte Mutzel.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-176906/3