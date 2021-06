Grundstein für neues Ausbildungsgebäude der Polizei gelegt

Hamburg. Die Hamburger Polizeiakademie bekommt ein neues Ausbildungsgebäude für rund 40 Millionen Euro. Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer legten am Montag den Grundstein für das Haus mit 10.000 Quadratmeter Nutzfläche. "Wer eine moderne Polizei will, braucht eine moderne Akademie", sagte Grote bei der Zeremonie. Seit 2016 bilde Hamburg vermehrt junge Polizisten aus. Die Kapazität des alten Gebäudes habe nicht mehr ausgereicht. Im neuen Haus sollen nach Angaben von Meyer neben Hörsälen auch Räume entstehen, in denen die Auszubildenden in einer virtuellen Realität trainieren können. Auch Schießübungen mit Farbmunition sollen möglich sein.

Verwirklicht wird der Bau von der städtischen Immobiliengesellschaft Sprinkenhof. Geschäftsführer Jan Zunke kündigte an, dass das Richtfest im nächsten April gefeiert und das Gebäude Ende nächsten Jahres übergeben werden solle.

Mit der Ausbildungsoffensive will Hamburg seine Polizei verstärken und die anstehende Pensionierungswelle ausgleichen. Zurzeit hat die Polizei nach Angaben einer Sprecherin 11.400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Akademie zählt 1500 Auszubildende und Studenten. Angehende Polizeimeister müssen eine zweieinhalbjährige Ausbildung absolvieren, angehende Kommissare ein dreijähriges Studium. Pro Jahr hat die Akademie rund 6000 Bewerber, von denen 750 genommen werden.

