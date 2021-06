Braunschweig. Abwehrspieler Oumar Diakhite verlässt Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Der 27-Jährige war erst im Januar zu den Niedersachsen gewechselt und schließt sich nun dem SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga an, wie die Braunschweiger am Montag mitteilten. Diakhite war bei der Eintracht Stammspieler gewesen, konnte den Abstieg in die Drittklassigkeit jedoch auch nicht verhindern. Sein Vertrag läuft zum 30. Juni aus.

