Ex-Wolfsburger Ziehl wird neuer Trainer des TSV Havelse

Garbsen. Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse hat den früheren Fußball-Profi Rüdiger Ziehl als neuen Trainer verpflichtet. Der 43-Jährige trainierte von 2016 bis 2020 die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg und spielte früher unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern und TuS Koblenz. "Von allen Bewerbern um die Position als Cheftrainer hat sich Rüdiger Ziehl am intensivsten mit dem TSV auseinandergesetzt und konkrete Konzepte vorgestellt", sagte der Stellvertretende Geschäftsführer Matthias Limbach am Montag. "Wir sind sicher, dass der neue Cheftrainer die Bedingungen bei uns gut kennt und daraus das Beste in der neuen Profiliga herausholen wird."

Ziehls Vorgänger Jan Zimmermann war nach dem überraschenden Aufstieg in die 3. Liga zum großen Nachbarn Hannover 96 gewechselt. Eigentlich sollte ihn der bisherige Hildesheimer Trainer Benjamin Duda beerben. Doch der besitzt nicht die in der 3. Liga nötige Lizenz und hätte den Club deshalb nur in der Regionalliga Nord übernehmen können.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-176016/3