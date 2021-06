Landeskirche unterstützt Flüchtlingskinder im Libanon

Hannover. Die hannoversche Landeskirche hat eine zweiwöchige Spendenaktion zugunsten von Kindern und Jugendlichen gestartet, die aus Syrien in den Libanon geflüchtet sind. 14 Tage lang zeige sie über ihre Social-Media-Kanäle täglich einen neuen Film, der die Not der Menschen im Libanon, aber auch Hilfsinitiativen dokumentiere, teilte die Landeskirche am Montag mit. "Die Lage ist katastrophal", sagte Landesbischof Ralf Meister in einer Video-Botschaft. "Wir brauchen Ihre Hilfe. Damit die Flüchtlingskinder wenigstens ein bisschen Bildung bekommen." Außerdem gehe es darum, dass die Kinder und ihre Familien zu essen haben.

Lange Zeit hat die Evangelische Kirche in Syrien und Libanon dafür gesorgt, dass in ihren vier Flüchtlingsschulen Kinder aus Flüchtlingsfamilien unterrichtet werden. Derzeit aber sind alle Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Kirche hält nach wie vor Kontakt zu den Flüchtlingsfamilien und will sie mit örtlich einlösbaren Gutscheinen für Nahrungsmittel und Hygieneartikel versorgen. Dafür sucht sie Spenden. Diese sind über ein eigens eingerichtetes Online-Tool auf Libanonhilfe.Landeskirche-Hannovers.de möglich.

Bereits seit einigen Jahren hilft die Landeskirche Hannovers den Schulen für geflüchtete Kinder und Jugendliche im Libanon. Lehrkräfte von dort haben sie den Angaben zufolge besucht. Mit mehr als 250 000 Euro aus eigenen Mitteln und aus Kollekten hat die Landeskirche bisher die kirchliche Arbeit für geflüchtete Menschen im Libanon und in Syrien unterstützt.

