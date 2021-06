Dieckmann zu Werder: Potsdam bei gutbesetztem Turnier dabei

Potsdam. Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam treffen in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison auf hochkarätige Gegner. Das Team von Trainer Sofian Chahed trifft bei einem stark besetzten Turnier vom 5. bis 8. August in Leoben/Steiermark an, an dem auch Champions-League-Sieger FC Barcelona, Real Madrid, FC Chelsea, FC Arsenal, AC Mailand, Juventus Turin, Sparta Prag, Austria Wien und Gastgeber Freienstein-Trofaiach Soccer Ladies teilnehmen.

Unterdessen haben die Potsdamerinnen einen weiteren Abgang zu verzeichnen. Rieke Dieckmann verlässt Turbine endgültig, die 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei Ligakontrahent Werder Bremen. Bereits in der Rückrunde war die Mittelfeldspielerin zum FC Twente Enschede ausgeliehen, gewann dort die niederländische Meisterschaft. "Sie hat den Wunsch nach Veränderung geäußert", hatte Chahed schon nach dem Ende der vergangenen Saison gesagt.

