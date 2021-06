Cloppenburg. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Cloppenburg ist in der Nacht zu Montag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Aus zunächst ungeklärten Gründen fing ein Schlafzimmer Feuer, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Demnach konnten die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Durch das Löschwasser und die starke Verrußung im ganzen Haus entstand der Gebäudeschaden in Höhe von 100.000 Euro, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-168818/2