Nach Corona-Lockerungen: Polizei rückt zu 150 Einsätzen aus

Bremen. Rund 1600 Menschen haben sich in der Nacht zu Sonntag am Bremer Osterdeich getroffen und teilweise gegen noch bestehende Corona-Auflagen verstoßen. Die Beamten mussten mehrfach einschreiten und auf die Hygieneregeln sowie auf das ab 1 Uhr geltende Alkoholverbot hinweisen, wie die Polizei mitteilte. Die Menschen seien mit zunehmendem Alkoholpegel aggressiver geworden. So soll ein 17-Jähriger zunächst die Polizisten beleidigt und sich danach gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt haben. Er wurde zu einem Polizeirevier gebracht und dort von seiner Mutter abgeholt.

Mehrere Menschen in dem Viertel erhielten darüber hinaus Strafanzeigen, weil sie unter anderem in Schlägereien verwickelt waren oder Drogen konsumierten beziehungsweise dabei hatten. Die Polizei wurde zwischen 22 Uhr am Samstag und 6 Uhr am Sonntag im gesamten Stadtgebiet insgesamt zu mehr als 150 Einsätzen gerufen, darunter waren viele Körperverletzungen und Lärmbelästigungen.

Auch in Hamburg hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag erneut Feiern im Stadtpark aufgelöst. Dort hatten sich nach Angaben der Polizei bis zu 2500 Feiernde getroffen ohne auf die nach der Corona-Verordnung vorgeschriebenen Abstände zu achten.

© dpa-infocom, dpa:210627-99-161824/2