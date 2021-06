St.-Pauli-Testspiel bei BW Lohne: Nun 1500 Zuschauer erlaubt

Hamburg. Der FC St. Pauli kann das Testspiel im Rahmen seines Sommertrainingslagers bei Blau-Weiß Lohne vor mehr Zuschauern als bisher vorgesehen absolvieren. Wie der hanseatische Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, stehen für die Partie am Mittwoch (18.30 Uhr) beim niedersächsischen Fünftligisten 1500 Tickets zur Verfügung. Bisher war die Kapazität für die Begegnung im Heinz-Dettmer-Stadion mit 500 angegeben worden. Der Kiezclub bezieht am Montag in Herzlake sein Trainingslager, das bis zum 6. Juli andauert.

Folgende Voraussetzungen müssen vor dem Stadionbesuch erfüllt werden: Nachweis über eine vollständige Impfung (Impfpass) oder über eine überstandene Corona-Infektion (Bestätigungsschreiben) oder eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Zudem gilt beim Ein- und Ausgang sowie an den Sanitärbereichen und den Versorgungsständen eine Maskenpflicht. Die Dokumentation der Kontaktdaten läuft über die Luca-App und Besucherlisten.

