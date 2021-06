Hameln feiert die Rattenfängersage

Hameln. Mit einem bunten Programm feiert Hameln in diesen Tagen seine Stadtgeschichte rund um die berühmte Sage des Rattenfängers. Unter den geltenden Corona-Beschränkungen sind um den Pfeifer-Tag am 26. Juni herum mehrsprachige Führungen, Ausstellungen und ein Konzert geplant. "Dass wegen Corona wohl etwas weniger Touristen in der Stadt sein werden, gibt den Hamelnern die Chance, ihre Geschichte zu feiern", sagte Rattenfänger-Darsteller Michael Boyer. Er hofft, coronabedingte Umsatzeinbußen etwas aufzuholen.

Der 60-jährige Amerikaner verkörpert nach eigenen Angaben seit 25 Jahren hauptamtlich die Berühmtheit der Stadt. Die Hamelner begehen an diesem Samstag den Jahrestag des Kinderauszuges: Vor 737 Jahren, am 26. Juni 1284, verschwanden der Sage nach 130 Kinder aus der Stadt an der Weser. Besucher werden dabei zu den sagenumwobenen Orten der Stadt eingeladen. In einer Führung auf Englisch geht Michael Boyer als Sherlock Holmes der Sage auf dem Grund.

© dpa-infocom, dpa:210626-99-150742/2