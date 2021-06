Die Zahl der Stunden, die Kinder in Niedersachsen in Krippe oder Kita verbringen, steigt. Die FDP fordert deshalb von der Landesregierung schnell mehr Personal. Erst ab 2027 eine dritte Kraft einzuführen, sei viel zu spät und hinke der Entwicklung hinterher.

Spielzeug liegt in einer Kindertagesstätte auf dem Boden.

Landtag Höherer Betreuungsbedarf: FDP will schnell mehr Kita-Kräfte

Hannover. Angesichts eines steigenden Betreuungsbedarfs von Kindern in Krippen und Tagesstätten hat die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag schnell mehr Personal gefordert. "Der stetige Anstieg des Betreuungsbedarfs für Kita-Kinder dürfte sich auch in Zukunft weiter fortsetzen", sagte FDP-Bildungsexperte Björn Försterling. Dem müsse die Landesregierung Rechnung tragen. "Die Kitagesetz-Novelle, die erst 2027 überhaupt eine dritte Kraft mit nur 20 Wochenstunden vorsieht, wird diesen Anforderungen in keiner Weise gerecht", meinte der Abgeordnete. "Sie hinkt der aktuellen Entwicklung jetzt schon massiv hinterher."

Aus der Antwort des Kultusministeriums auf eine FDP-Anfrage geht hervor, dass sich die durchschnittliche wöchentliche Betreuungszeit von Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren von 2015 bis 2020 von 30,5 auf 33,2 Stunden erhöht hat. Bei den unter Dreijährigen stieg die Betreuungszeit im selben Zeitraum von 33,1 auf 34,5. Auch in der Kindertagespflege gab es in allen Altersgruppen einen Zuwachs.

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben sich für das neue Kita-Gesetz, mit dem sich gerade der Landtag befasst, auf einen Stufenplan geeinigt, um mehr Personal einzustellen. Der Personalausbau soll im August 2023 beginnen. Dann sollen zunächst mindestens 2000 zusätzliche Auszubildende mit je 15 Stunden in die Kitagruppen kommen, in denen die drei bis sechs Jahre alten Kinder betreut werden. Ab 2027 sollen Kitagruppen dann eine sogenannte dritte Kraft mit 20 Wochenstunden bekommen, wenn die Kinder dort ganztags betreut werden.

Bildungsverbände und Gewerkschaften halten die Personalaufstockung für zu zögerlich und fordern wie die FDP-Fraktion mehr Tempo bei der Verbesserung der Betreuung in den Kitas. Die Landesregierung verweist insbesondere auf den Fachkräftemangel, der eine schnelle Personalerweiterung unmöglich mache.

