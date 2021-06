Käferfans feiern den Klassiker in Wolfsburg

Wolfsburg. Liebhaber des VW-Käfer wollen heute in Wolfsburg ihre Klassiker-Modelle verschiedener Baujahre und Arten präsentieren. Die Käferfreude treffen sich in der Innenstadt und fahren im Konvoi über die Berliner Brücke in die Autostadt. Dort ist für den Nachmittag ein Autokorso durch die Lagunenlandschaft geplant. Mehr als 50 Käferfreunde haben sich den Organisatoren zufolge angemeldet.

"Dass so viele Fans unserer Einladung an die Geburtsstätte des Käfers folgen, macht uns sehr stolz und zeigt: Auch in schwierigen Zeiten endet die Käferliebe nicht", sagte Helga Düwert vom 1. Käfer Club Wolfsburg in einer Ankündigung.

