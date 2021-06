Straßenbahn in Bremen erfasst 62-Jährigen: Tödlich verletzt

Bremen. Im Bremer Stadtteil Walle ist ein 62 Jahre alter Fußgänger von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann überquerte gegen 16.15 Uhr die Waller Heerstraße in Höhe eines Polizeireviers in Richtung Helgolander Straße, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste ihn eine Straßenbahn. Polizei und Rettungsdienst konnten den Mann nicht retten. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten am Abend noch an.

