Nordduell: Werder gegen Hannover zum Zweitliga-Start

Bremen. Für Bundesliga-Absteiger Werder Bremen beginnt die neue Saison gleich mit einem prestige-trächtigen Nordduell. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang trifft am 1. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga im heimischen Weserstadion auf Hannover 96, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Spielplan hervorgeht. Die Partie findet am 24. oder 25. Juli statt. Am 23. Juli eröffnen der FC Schalke 04 und der Hamburger SV die neue Spielzeit der in diesem Jahr besonders prominent besetzten zweiten Liga.

Zu dem mit Spannung erwarteten Derby der Bremer gegen den Hamburger SV kommt es bereits am 7. Spieltag. Werder hat Mitte September dann ebenfalls zunächst Heimrecht. In der Bundesliga startet der VfL Wolfsburg auch mit einem Spiel im eigenen Stadion in die neue Saison. Die Niedersachsen empfangen am 14. oder 15. August den Erstliga-Aufsteiger VfL Bochum.

