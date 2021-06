22-Jähriger aus Provinz liefert Hits für Kollegah und Co.

Kiarash Hashemi, Musikproduzent, sitzt am Arbeitsplatz in seiner Wohnung.

Drangstedt. Er arbeitet als Musikproduzent mit bekannten Deutsch-Rappern wie Kool Savas, Alpa Gun oder Kollegah zusammen - doch das ist für Kiarash Hashemi kein Grund, der niedersächsischen Provinz den Rücken zu kehren. "Hier sind meine alten Schulfreunde, mit denen ich seit Jahren abhänge. Ich könnte mir niemals vorstellen, von den Jungs wegzuziehen", sagte der 22-Jährige aus dem 1500-Seelen-Ort Drangstedt im Landkreis Cuxhaven der Deutschen Presse-Agentur.

Mit 13 fing er nach eigenen Angaben an, Beats am Keyboard oder per Computer zu komponieren. Klangschnipsel, Töne und Teile von bestehenden Songs werden dabei zu eigenen Instrumentalstücken. Die Nummern stellte er in Internetportale ein, wo jeder sie kostenlos herunterladen konnte - drei Jahre später hatten seine Instrumentalstücke bis zu 800.000 Aufrufe.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-136450/2