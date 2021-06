Sigmar Gabriel: Beten hilft

Augsburg/Goslar. Für den ehemaligen Bundesminister und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel (61) ist Beten in persönlichen Krisen "eine innere Erleichterung". "Ja, ich bin ein gläubiger Mensch", sagte Gabriel den Wochenzeitungen "Neue Bildpost" und "Katholische SonntagsZeitung".

Der Glaube an eine Instanz außerhalb menschlichen Daseins und Denkens bedeute für ihn, "dass unser menschliches Handeln nicht nur an sich selbst zu messen ist" und dass "wir nicht die letzte Rechtfertigung in uns selbst sehen sollten". Gott stelle er sich manchmal noch als "diesen alten freundlichen Mann mit weißen Haaren" vor, "den wir im Konfirmandenunterricht so oft vor unserem inneren Auge hatten".

"Die schönste Zeit waren die Jahre in der Kommunal- und Landespolitik", sagte Gabriel. Dort könne man "wirklich sichtbar etwas schaffen". Seine politischen Entscheidungen würde er nicht zurücknehmen,"aber sicher manchen Satz", den er gesagt habe.

Er sei ein "unglücklicher Sozialdemokrat", sagte Gabriel, der in Goslar lebt, und "immer noch zu dick, aber ansonsten zufrieden, nach vielen Jahren der Unrast viel Zeit zu Hause verbringen zu können".

