Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto östlich von Celle

Celle. In der Nähe von Celle ist ein 61 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. "Die Person hat mit ihrem Fahrrad gerade die Fahrbahn überquert, als sie von dem Pkw erfasst wurde", berichtete die Polizei. Der 25-jährige Autofahrer war den Angaben zufolge vorfahrtsberechtigt und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen. Der E-Bike-Fahrer, der die Straße im Moment stockenden Verkehrs diagonal fahrend überqueren wollte, starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war bis zum Abend gesperrt. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße 282 zwischen Lachtehausen und Beedenbostel im Osten Celles, in Höhe der "Blauen Brücke" über die Lachte.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-132143/3