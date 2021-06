VfL Osnabrück verpflichtet erfahrenen Stürmer Wooten

Osnabrück. Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat den früheren Bundesliga-Stürmer Andrew Wooten verpflichtet. Der 31 Jahre alte Fußballer wechselt vom FC Admira Wacker Mödling aus Österreich zu den Lila-Weißen, wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten.

Der in Bamberg geborene Deutsch-Amerikaner machte in der Saison 2011/12 sieben Bundesliga-Spiele für den 1. FC Kaiserslautern. In der 2. Bundesliga kam er für die Pfälzer, den SV Sandhausen und den FSV Frankfurt insgesamt 169 Mal zum Einsatz und erzielte 52 Tore. Unter Nationalcoach Jürgen Klinsmann machte Wooten 2015 ein Länderspiel für die USA.

"Seine große Erfahrung wird unserer neu zusammengestellten Mannschaft mit vielen jungen Spielern extrem gut tun", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Und ergänzte: "Er ist einer, der auf dem Platz voran geht und der auch in der Kabine eine wichtige Rolle als Motivator spielen wird."

