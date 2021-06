Frühgeborenes stirbt durch verunreinigte Milch im Klinikum

Die Kinderklinik am Klinikum Oldenburg.

Verunreinigte Säuglingsnahrung hat in einem Oldenburger Krankenhaus zum Tod eines Frühchens geführt. Ein weiteres Baby erkrankte schwer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Sie will herausfinden, wie der Keim in die Milchpulvernahrung kam.