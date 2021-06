Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen geht zurück

Hannover/Bremen. In Niedersachsen werden weiter sehr wenige Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Dienstag auf 4,5 nach 4,7 am Vortag, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner infizierten. Eine Inzidenz über der Schwelle von 10, die maßgeblich für weitere Lockerungen ist, hatte nur noch der Landkreis Holzminden mit 19,9. Im Landkreis Goslar lag der Wert bei 0. Es wurden landesweit 36 neue Fälle sowie 6 Todesfälle gemeldet.

Im Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 6,6 - eine leichte Steigerung im Vergleich zu Montag (6,3). Das Stadtgebiet Bremen verzeichnete 7,2 und Bremerhaven 3,5. Im Land Bremen wurde kein weiterer Todesfall gemeldet.

