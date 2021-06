Zwei Menschen sterben bei Kollisionen: Schranken ignoriert

Hemmoor/Lehe. Eine 37-jährige Frau ist am Montag in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Fußgängerin hatte trotz geschlossener Halbschranke die Bahngleise überquert, um den einfahrenden Zug in Richtung Stade zu erreichen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sie den aus Richtung Stade kommenden Zug übersehen. Mehrere Augenzeugen wurden von Notfallseelsorgern und vom Deutschen Roten Kreuz betreut. Die Bahnstrecke wurde in beide Richtungen gesperrt.

Bereits am Sonntagabend war es zu einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang bei Lehe im Landkreis Emsland gekommen. Ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer wollte trotz geschlossener Schranke den Übergang überqueren, ein Intercity-Zug erfasste ihn. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Bahnstrecke gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Aufgrund der hohen Temperaturen wurde den Angaben der Feuerwehr zufolge vorsorglich ein Großaufgebot an medizinischen Rettern alarmiert, allerdings musste keiner der Fahrgäste versorgt werden.

