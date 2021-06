Auto überschlägt sich bei Kollision: Senior leicht verletzt

Bohmte. Einen spektakulären Unfall mit seinem Wagen hat ein 76 Jahre alter Mann in Bohmte (Kreis Osnabrück) glimpflich überstanden. Der Senior war mit seinem Auto aus Unachtsamkeit nach links von der Straße abgekommen und mit einem am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Kollision wurde der Wagen des Rentners in die Luft katapultiert, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Der 76-Jährige verletzte sich dabei nur leicht und kam vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall am Mittwochvormittag kam.

