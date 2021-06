Unfälle Schwerer Verkehrsunfall in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Bei einen Zusammenprall von zwei Autos in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zum Montag. Ersten Erkenntnissen nach fuhr ein Autofahrer am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen bei Rot über eine Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, der abbiegen wollte.

© dpa-infocom, dpa:210613-99-977248/3