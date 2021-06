Bakum. Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A1 bei Bakum (Kreis Vechta) schwer verletzt worden. Ein Transporter sei am Mittwochnachmittag an einer Baustelle auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Autobahn 1 wurde in Fahrtrichtung Münster vorübergehend gesperrt.

