VW-Stammwerk will im Sommer durchproduzieren

Wolfsburg. Am Stammsitz von Volkswagen in Wolfsburg soll die Produktion im Sommer möglichst durchlaufen - auch während der regulären Werksferien. Der Autohersteller sucht für die Zeit vom 2. bis zum 20. August daher zusätzliche Arbeitskräfte. Dabei geht es nach Angaben vom Mittwoch um Freiwillige aus der Kernbelegschaft, außerdem sollen 1800 Ferienjobber mithelfen. Geplant sei, in der üblichen Urlaubsphase etwa 10.000 Golf und Golf Variant zu bauen, hieß es. Auch die "Wolfsburger Nachrichten" berichteten darüber.

Wegen mehrfacher Schichtausfälle und Kurzarbeit in den vergangenen Monaten hat das Unternehmen einiges in der Fertigung aufzuholen. So konnten allein im ersten Quartal aufgrund der Lieferengpässe bei Elektronik-Chips schon gut 100.000 fest eingeplante Autos zunächst nicht gebaut werden. Verglichen mit dem coronabedingt schwachen Frühjahr 2020 zog der Fahrzeugabsatz zuletzt wieder stärker an.

