Fußball Hannover 96 leiht Torwart Weinkauf erneut an Duisburg aus

Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 verleiht seinen Torwart Leo Weinkauf für ein weitere Saison an den MSV Duisburg. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt. Der 24-Jährige spielte bereits in den vergangenen beiden Jahren für den Drittliga-Club. "Leo hat sich beim MSV Duisburg super gemacht", sagte Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber. "Mit der erneuten Leihe haben wir für alle Beteiligten die Wunschlösung realisiert: Leo kann sich weiterhin auf Profiniveau beweisen, wichtige Spielpraxis sammeln und sich dadurch noch mehr stabilisieren."

© dpa-infocom, dpa:210609-99-925899/2