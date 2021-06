Diebe stehlen zwei Meter große Bratwurststatue

Wunstorf. Zwei junge Männer haben eine rund zwei Meter große Bratwurst-Figur von einem Imbissstand am Steinhuder Meer in der Region Hannover gestohlen. Die Täter seien anschließend zusammen mit der rund 30 Kilo schweren Bratwurst in ein Taxi gestiegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Über das Taxiunternehmen konnten die Männer am Samstagabend als Verdächtige ermittelt werden. Nach einer Befragung der beiden, konnten die Polizisten die Bratwurst wieder an den Besitzer übergeben.

