Domfestspiele starten am 20. Juni in Festspielsaison

Bad Gandersheim (dpa/lni) – Nach einer langen Durststrecke starten die Gandersheimer Domfestspiele am 20. Juni in die neue Festspielsaison - vor kurzem begannen die Außenproben vor der Kulisse der historischen Stiftskirche. Bis zum 29. August werden in dem südniedersächsischen Freilichttheater unter anderem "Das Dschungelbuch" sowie "Die Drei von der Tankstelle" inszeniert. Das Programm wurde um zwei Wochen verlängert. Die Hälfte der 1000 Plätze darf coronabedingt besetzt werden.

"Wir sind nicht nur dankbar, dass wir arbeiten dürfen, sondern gehen auch mit Hochdruck und großer Freude daran. Das Theater lebt von Zuschauern", sagte Intendant Achim Lenz.

Besucher müssen einen tagesaktuellen Corona-Test mitbringen, vollständig geimpft oder genesen sein. Der Vorverkauf läuft, nach Angaben eines Sprechers sind aber noch Tickets zu haben.

