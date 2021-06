Trauer im Zoo Osnabrück: Nashornkuh gebärt totes Jungtier

Osnabrück. Knapp 17 Monate hat der Zoo in Osnabrück auf sein erstes Nashornbaby gewartet, doch am Freitagabend brachte Nashornkuh Amalie den kleinen Bullen mit Namen Moses tot zur Welt. "Das Gefühl lässt sich schwer beschreiben.

Wir sind alle sehr traurig, fassungslos und enttäuscht", sagte der zoologische Leiter Tobias Klumpe am Sonnabend in einer Mitteilung des Zoos. Für diesen Ausgang der Geburt habe es zuvor "keine Anzeichen" gegeben, sagte Zootierarzt Thomas Scheibe. Der Bulle sei vollständig entwickelt gewesen, der Mutter sei es bis zur Geburt gut gegangen.

Totes Nashornbaby in Osnabrück: Mitarbeiter fassungslos

Zoo-Mitarbeiter hatten die Geburt in den vergangen Wochen intensiv vorbereitet. Am Freitag hatten sie die Geburt zunächst von einem Bildschirm aus verfolgt und dabei beobachtet, dass sich das Jungtier nicht bewegte. "Wir rannten sofort mit dem medizinischen Equipment rüber in den Nashornstall, trennten Jungtier und Mutter und starteten mit den lebensrettenden Maßnahmen. Doch ohne Erfolg", teilte Zootierarzt Scheibe mit. Es deute alles darauf hin, dass das Jungtier tot zur Welt kam. Nun soll es in den nächsten Tagen in der Pathologie einer Fachklinik untersucht werden.

Nashornkuh Amalie geht es den Angaben zufolge gut. Sie ist nun zurück in ihrer Gruppe bei Bulle Miguel und Kuh Lia.