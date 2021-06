Bischof Bode von Marx-Rücktrittsangebot "sehr überrascht"

Osnabrück. Der katholische Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, hat sich vom Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx betroffen gezeigt. "Ich kenne ihn seit 50 Jahren und bin sehr überrascht", sagte Bode, der auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, am Freitag der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er werte das Angebot als starkes Zeichen und er habe hohen Respekt davor. "Dieser Schritt wird, weil der Kardinal so eine wichtige Figur in der Kirche in Deutschland ist, seine Wirkung haben", sagte Bode.

Er bedauere, dass Marx in Zukunft nicht mehr als Erzbischof in der Bischofskonferenz dabei sein könne. "Wir brauchen für die Erneuerung der Kirche starke Leute. Denn die Kirche ist an einem Wendepunkt. In ihr wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber ich denke, wir müssen mit den Steinen etwas Gutes wiederaufbauen", sagte Bode.

Wie das Erzbistum von München und Freising am Vormittag mitgeteilt hatte, bat Kardinal Marx Papst Franziskus in einem Brief darum, "seinen Verzicht auf das Amt des Erzbischofs von München und Freising anzunehmen und über seine weitere Verwendung zu entscheiden".

© dpa-infocom, dpa:210604-99-865034/2