Gegner von neuen Autobahnen steigen aufs Rad

Rastede/Wolfsburg. Mit Fahrradkorsos an vielen Orten im Norden wollen Gegner von Autobahn-Neubauten am Sonnabend für eine Verkehrswende demonstrieren. Die Proteste gehören zum bundesweiten Aktionstag "Verkehrswende jetzt - Autobahnbau stoppen". Allein gegen die Verlängerung der Küstenautobahn A20 von Bad Segeberg in Schleswig-Holstein bis nach Westerstede bei Oldenburg sind sechs Veranstaltungen angekündigt.

Fahrraddemos auf A2 und A39: OVG-Entscheidung steht noch aus

Für Fahrraddemos in Braunschweig und Wolfsburg stand am Freitag noch eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg aus, ob auf den Autobahnen A2 und A39 geradelt werden darf. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hatte die Demonstranten auf parallel laufende Ausweichstrecken verwiesen

Dagegen urteilte das Verwaltungsgericht Oldenburg, dass Radfahrer auf der Bundesstraße B437 durch den Wesertunnel nördlich von Brake fahren dürfen. Eine Gefahr für die öffentliche Ordnung sei nicht zu erkennen, befand die Kammer (Az. 7 B 2216/21). Der Tunnel sei Teil der künftigen A20, deshalb dürfe dort auch demonstriert werden.

Mehrere Demonstrationen gegen Ausbau der A 20

Gegen den Ausbau der A20 sind auch Demonstrationen in Bad Segeberg, an der Elbfähre Glückstadt, in Stade und eine Sternfahrt nach Rastede im Ammerland geplant. Die Autobahn-Gegner argumentieren, der teure Bau werde nicht ausgelastet sein, zerstöre aber wertvolle Wälder, Moore und Marschlandschaften.

Dagegen betonten die Industrie- und Handelskammern (IHK) Bremen, Oldenburg und Stade am Freitag die Bedeutung des Projekts. Die künftige A20 binde die Industrie- und Hafenstandorte der Region an das Netz europäischer Fernverkehrswege an und liefere dem Nordsee-Tourismus wichtige Impulse. Weil sie die Verkehrsträger besser vernetze, mache sie auch Transporte auf dem Wasser und der Schiene attraktiver. Dies wiederum helfe dem Klima, so die IHKs.