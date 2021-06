Auto fährt durch Vorgarten: Vier Schwerverletzte

Andervenne. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Andervenne (Landkreis Emsland) sind in der Nacht zum Freitag vier Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Fahrer mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend fuhr er rund 25 Meter durch einen Vorgarten, durch einen dort abgestellten Wohnwagen und kam schließlich in einem Steinhaufen zum Stehen. Die vier Insassen konnten sich alle selbst aus dem Wagen befreien und wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei zwei von ihnen besteht laut Polizei Lebensgefahr. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

