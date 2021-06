"BIG": Braunschweigs Trainer Strobl geht nach Gießen

Braunschweig. Die Basketball Löwen Braunschweig gehen nach Informationen des Fachmagazins "BIG" mit einem neuen Chefcoach in die Saison 2021/22. Demnach wechselt der bisherige Trainer Pete Strobl zu den Gießen 46ers und tritt dort die Nachfolge von Rolf Scholz an. Die Personalie kommt durchaus überraschend, da Strobl die Niedersachsen mit überwiegend deutschen Spielern in dieser Saison auf einen guten neunten Platz geführt und die Playoffs nur knapp verpasst hatte. Bei den Braunschweigern ist NBA-Star Dennis Schröder von den Los Angeles Lakers Alleingesellschafter.

