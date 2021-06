Nicklas Bendtner beendet Fußball-Karriere: Trainerambitionen

Oslo (dpa) – Der dänische Ex-Nationalspieler und frühere Wolfsburger Stürmer Nicklas Bendtner beendet seine Karriere als Profifußballer. In einem Interview des norwegischen Fernsehkanals Discovery sagte der 33-Jährige am Donnerstag, er wolle Trainer werden und habe bereits mit der Ausbildung begonnen. "Ich hoffe, das wird mir genauso viel oder vielleicht mehr geben als als Spieler. So bleibe ich immer ein Teil des Fußballs", sagte Bendtner laut einem Bericht der norwegischen Zeitung "Verdens Gang".

Bendtner hat in seiner Karriere unter anderem neben Wolfsburg auch für den FC Arsenal, Juventus Turin, Nottingham Forest und Rosenborg Trondheim gespielt. Zuletzt war er beim dänischen Club FC Kopenhagen unter Vertrag. Ein Wechsel nach China platzte aufgrund der Corona-Pandemie.

© dpa-infocom, dpa:210603-99-851591/2