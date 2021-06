Illegale Hundewelpen bei Unfall entdeckt

Hannover. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 sind drei Hundewelpen ohne einen Eigentumsnachweis in einem Wagen entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover fuhr ein 21-Jähriger am Donnerstagfrüh zwischen den Anschlussstellen Lehrte und Hannover-Kreuz-Ost in Richtung Dortmund auf einen Lkw auf. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, der Beifahrer gab einer Zeugin zuvor die Welpen. Die Tierrettung der Feuerwehr brachte sie in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover. Die Polizei leitete gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein, gegen den Beifahrer nahm das Veterinäramt Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Welpen auf.

