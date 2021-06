Tiere Ausgerissene Kornnatter Gunther in Müllcontainer entdeckt

Sittensen. Eine Kornnatter ist in einem Müllcontainer in Sittensen im Landkreis Rotenburg vom Zoll entdeckt worden. Die Beamten tauften das dunkelrote Reptil auf den Namen Gunther. Die Schlange konnte einem Tierheim übergeben werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach dem Besitzer wird noch gesucht. Kornnattern sind für Menschen ungefährlich.

